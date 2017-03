Beaufort Le « Jaoset » nouveau est arrivé

0

Alain Burlot est humoriste. Il incarne, Jaoset d’Lainti, un vieux paysan d’une autre époque qui porte un regard critique sur la vie moderne qu’il peine à comprendre, regrettant souvent l’ancien temps, cher à son cœur.

Jaoset D'Lainti, qui êtes-vous ?

J'ai commencé comme musicien et chanteur il y a 25 ans, mais je fais du one-man-show depuis une quinzaine d'années. Je me déplace dans les douze départements du grand Ouest. C'est Mireille, mon épouse, qui assure la partie technique (régie, son, éclairage), elle participe également à l'écriture de mes textes.



Quels thèmes abordez-vous dans votre spectacle ?



Ce spectacle a pour fil conducteur la retraite et ses changements sur la vie quotidienne, le statut de grand-père, les petits-enfants, l'initiation à l'informatique... mais c'est loin d'être triste et je garde une belle surprise pour le final... D'autres personnages font aussi leur apparition : Rosalie « la patronne », Gustave, le père Mathurin...Ce one-man-show, que j'ai déjà présenté une trentaine de fois, s'inscrit dans la continuité de l'ancien spectacle, La maudit'évolution. À chaque fois, je m'inspire de l'actualité et je rebondis sur les sujets du jour.



Des projets à venir ?



J'enregistre bientôt mon 1er DVD en public. Je me produis le dimanche 19 mars à 15 heures à la salle des Plantagenêts à Beaufort en Anjou. Le spectacle dure environ 2 h avec un entracte. Buvette, café, gâteaux. Le tarif est de 10 € pour les adultes 5 € pour les moins de 16 ans.