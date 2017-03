Beaufort Le couple Lambert/Poirier gagne le Challenge des couples

0

Le Challenge des couples s'est déroulé ce samedi 18 mars à la société La Pelouse de Beaufort-en-Anjou. Vingt équipes étaient en lice et c'est l'équipe de Patricia Lambert et Jean-Claude Poirier qui a emporté la finale par 12 points à 2 pour l'équipe de Gilles Croza et Christiane Pay. En troisième position, on retrouve Mickaël Lambert accompagné de sa fille Louane et en quatrième rang le couple Gérard Thébault et Corine Blanchet.

Le tirage du Challenge Blaise (1 sociétaire/1 invité aura lieu le 27 avril.