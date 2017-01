Beaufort La terre a tremblé cette nuit dans le Beaufortais

0

L’événement sismique a été enregistré de manière automatique ce mardi matin, 17 janvier, à 01h47 très précisément. Une secousse sismique de magnitude 2,9 qui n’a cependant pas encore été confirmée par un sismologue.

L’événement a été répertorié par la Direction des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) qui a publié cette image ce matin.

Selon ce site d’observation des phénomènes sismologiques, l’épicentre du mini-séisme est situé à 4km au nord-nord-est de Mazé et 5km au nord-nord-ouest de Beaufort.

Ce tremblement de terre a été ressenti jusqu’à Brion et Longué-Jumelles, selon quelques témoignages relayés ce mardi matin via Facebook.