Beaufort La famille Marchand met le grappin sur le mixte

0

Le challenge mixte (1 homme/1 femme) s’est déroulé samedi dernier à la société Les Bons Enfants de La Ménitré. 16 équipes se sont rencontrées dans une bonne entente, après un déjeuner en commun. C’est l’équipe de Régis Vilchien et Aude Marchand qui l’a emporté par 12 points à 3 pour l’équipe de Stéphanie Marchant (tante d’Aude) et Jean Camille Giron (un cousin). La troisième place sera attribuée à l’équipe de Jean Pierre Marchand (oncle d’Aude) et Marie Thé Garreau, et l’équipe quatrième est celle de Gaby Fleury et Jeanine Grosbois. On pourra dire que la famille Marchand a eu main mise sur ce challenge.

Les inscriptions pour le méchoui du 19 août, ouvert à tous, sont prises jusqu’au 12 août (contact 06 01 71 54 41).