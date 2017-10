0

La finale du challenge du président,un sociétaire et un invité, à la Maison Blanche de Mazé a eu lieu le week-end dernier. Douze équipes ont participé. Les finalistes Colette Legeay et son fils Bruno l’ont emporté 12-6 face à Guy Hutin et Roland Tranoni.

Le tirage du Challenge Brocheteau, ouvert à toutes les sociétés de boules de fort et associations de Mazé, aura lieu le lundi 16 octobre à 19 h à la Maison Blanche.