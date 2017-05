Beaufort la Chorale Diapason en concert le 14 mai à 17 h aux Halles de Beaufort

0

La chorale DIAPASON, dirigée par François Rannou, vous convie à un parcours musical de la Renaissance à nos jours, où les différents styles se rencontrent sans se heurter : compositeurs classiques des 16è, 18è, 19è et 20è siècles, chanson contemporaine, extraits de comédie musicale et de musique de film, jazz vocal polyphonique.

Elle recevra, en deuxième partie, l’ensemble vocal VOCADÉLYS de Segré - treize chanteurs passionnés d’art vocal et de polyphonie, issus de différents ensembles de la région (Laval, Segré, Pouancé, Châteaubriant). Depuis 2013, ils partagent leur passion, sous la direction de Pierre-Olivier Bigot. Leur répertoire, riche et varié, inclut à la fois les grands classiques et des compositeurs contemporains, tels que Gjeilo, Stephens, Desenclos …