Beaufort L’équipe Ducoulant/Bouvier emporte le Challenge Robert et Marcel

Le challenge Robert et Marcel s’est déroulé ce jeudi à la société Le Loiron de Mazé. C’est l'équipe de Jean-Luc Ducoulant et Jacky Bouvier qui représentait la 10e section de boule de fort, présidée par Roger Darras, qui s’est qualifiée aux dépends de l'équipe des frères Dalibon, Jean-Pierre et André sur le score de 12 à 10. Ils participeront aux finales du challenge Robert et Marcel et ont rendez-vous le 19 novembre dans la section 18 de Pellouailles-les-Vignes.