Beaufort L’équipe de Gérard Thibault et Louis Manceau emporte les retraités

0

Le challenge des retraités s’est déroulé ce jeudi 22 décembre à la Société La Pelouse de Beaufort en Vallée. 12 équipes se sont rencontrées pour cette finale. Après une partie âprement disputée c’est l’équipe de Gérard Thibault et Louis Manceau qui l’a emporté par un score de 12 points à 11 devant l’équipe de Robert Rondeau et Michel Vrain. L’équipe troisième est celle des frères Carré Christian et Charlie et la quatrième celle de Jacky Bouvier et Michel Legeay. Le président Joël Renard a préparé un couscous « de Noël » pour finir une saison riche en finales.

Les inscriptions pour le challenge entre sociétaires se feront dès le début janvier 2017.

L’assemblée générale aura lieu le 21 janvier 2017 à 16 h au siège de la société.