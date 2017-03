Beaufort L’équipe Bouvier, Roussiasse et Ducoulant emporte les invités

0

Le challenge des invités trois contre trois s’est disputé à la société La Maison Blanche de Mazé ce samedi 25 mars 2017. 13 équipes étaient en lice et la finale a été gagnée sur le fil par l’équipe composée de Jacky Bouvier, Serge Roussiasse et Jean Luc Ducoulant par 12 points à 11 pour l’équipe des Dinomais père et fils (Laurent et Mickaël) avec Alain Filloleau. L’équipe de Véronique Legeay se classera troisième et celle de Fernand Pihée sera quatrième.