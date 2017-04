Beaufort Journée porte ouverte pour le football féminin.

0

L'US Beaufort en vallée football organise une journée portes ouvertes au football féminin le mercredi 19 avril de 15 heures à 16h30. Pendant 1h30, les éducateurs Morgan, Dimitri et Yohan seront présents pour animer une séance dans la joie et la bonne humeur avec des ateliers et des matchs. Actuellement, il y a six féminines licenciés au club de Beaufort-en-Vallée, cinq évoluent en U11 et une en U9 qui sera l'année prochaine en U11.

Le club souhaite promouvoir le football féminin et créer une équipe exclusivement de filles pour la saison 2017 - 2018. La structure et l'équipe d'encadrement porte avec conviction la volonté d'accueillir de futures féminines au sein du club. Si vous désirez des informations complémentaires, vous pouvez contacter : Morgan Astouati (responsable) : 06 86 48 71 21