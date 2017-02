Beaufort J-100 avant l'ouverture de la nouvelle bibliothèque

0

J-100. Le décompte final a commencé. Après des années d’attente, c’est mardi 16 mai qu’ouvrira la nouvelle bibliothèque municipale de Beaufort-en-Anjou, construite place de la République.

D’ici là, il y a encore fort à faire. Et les trois bibliothécaires se mobilisent pour être prêtes à temps.

Derrière l’Hôtel de Ville, la bibliothèque sera définitivement fermée samedi 25 février après la permanence. Commencera alors la mise en carton. Avant le déménagement, effectué à partir du 7 mars.

"On était dans une bibliothèque un peu vieillissante, on arrive dans une bibliothèque flambant neuve, avec de nouvelles ressources. On fait un pas de géant vers l’avenir, sans renier notre passé", indique la responsable Brigitte Michaud.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest du samedi 4 février (éditions Nord-Anjou et Saumur).