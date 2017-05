Beaufort Inscription pour les 90 ans de l'US Corné

0

Le 3 juin prochain, l’USC Corné fêtera ses 90 ans… A l’occasion vous pourrez venir suivre tout au long du samedi après midi les différentes catégories jeunes et moins jeunes , vous pourrez participer à ce moment convivial qui réunira les anciens du club et les nouveaux arrivants. En fin d’après midi vous pourrez partager le vin d’honneur et si vous le souhaitez car nous le souhaitons venez faire la fête à la salle Séquoïa à partir de 19 h 30

Cocktail (Le 90) + fouées à Volonté pour 15 € par personne.

Permanence ce vendredi.

Ce vendredi 19mai de 19h00 à 20h30 au stade de corné, une permanence de vente des cartes pour la soirée de USC Corné. Venez avec le nombre et les règlements correspondant.

Réservation auprès de Fred reault.fred@club-internet.