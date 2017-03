Beaufort Ingénieur à temps partagé grâce au groupement d'employeurs

0

On partage déjà les appartements ou les voitures. Et si l’on partageait aussi les salariés ? C’est le principe du temps partagé, une forme d’emploi encore méconnue, développée localement par le groupement d’employeurs Forval de Beaufort-en-Anjou.

D’un côté, des entreprises, des collectivités, des associations qui ont des besoins pérennes mais pas à temps complet ; de l’autre, des salariés qui recherchent un emploi stable et durable.

C’est ainsi que Florian Clémot, 26 ans, ingénieur en sécurité, vient de signer son premier contrat à durée indéterminée (CDI). Il travaille aujourd’hui à temps complet, mais pour quatre entreprises différentes. Une formule qui, pour le jeune homme, ne présente que des avantages.

