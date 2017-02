Beaufort-en-Vallée Un deuxième Juke'Bosse en préparation

0

Autour d’un bureau récemment renouvelé, La Bosse se lance aujourd’hui dans la préparation de son deuxième Juke’Bosse. « On va essayer de développer cette formule, qui correspond désormais plus à nos moyens financiers et humains », indique le nouveau président Bertrand Richomme.

Le festival musical se tiendra le 16 septembre prochain, toujours dans et autour de la salle des loisirs de Mazé.

À sept mois de l’événement, les préparations avancent bien. « La programmation sera éclectique et fera la part belle aux groupes locaux. »

Pour l’aider à monter ce projet, La Bosse est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest du mercredi 8 février (éditions Nord-Anjou et Saumur).