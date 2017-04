Beaufort-en-Anjou Deux villages à croquer ce week-end

0

Une soixantaine de peintres débarquent ce vendredi soir à Beaufort-en-Anjou, pour la dixième édition de "Un village à croquer", un événement imaginé par l'association Couleurs de Bretagne.

Samedi matin, aux environs de 9 heures, tous se réuniront aux Halles pour le lancement officiel de la manifestation. Avant de s’éparpiller sur les deux communes déléguées, à la recherche de l’inspiration. Les habitants, et notamment les enfants, de Beaufort-en-Anjou sont aussi conviés à participer. Tous auront la journée et le lendemain matin pour faire parler leur talent et coucher sur la toile le patrimoine et les paysages locaux.

Les œuvres (deux maximum par personne) seront ensuite accrochées dans le bel écrin des Halles, où tous les Beaufortais pourront les admirer dès 17 heures dimanche, ainsi que mercredi 12 avril, de 9 heures à midi, le temps du marché.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest du jeudi 6 avril (éditions Nord-Anjou et Saumur).