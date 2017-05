Beaufort-en-Anjou Bientôt un policier municipal dans les rues

0

Parmi les décisions prises par les élus de Beaufort-en-Anjou mardi soir : la création d’un emploi d’agent de police municipale.

« Une véritable police municipale représenterait un coût d’environ 250 000 € par an. Impossible à financer actuellement. En revanche, nous pouvons, sans incidence budgétaire importante, clarifier la situation d’un de nos agents, d’ores et déjà très présent sur le terrain, et faciliter son accès à la qualification et au grade d’agent de police municipale », a expliqué le maire Jean-Charles Taugourdeau.

Sa mission ne se substituerait pas à celle de la gendarmerie, mais viendrait la compléter.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest du jeudi 11 mai (éditions Nord-Anjou et Saumur).

En collaboration avec la gendarmerie nationale, ses missions seront multiples.