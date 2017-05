Beaufort Dernière journée de championnat pour les clubs de la vallée.

0

Les footballeurs de la vallée vont tirer le rideau sur la saison 2016 2 017 ce dimanche.

DRH

Beaufort en roue libre se déplace à Chateaubriand à 15 h.

1re division.

Mazé se déplace à au Ponts de Cé.

2e division.

Beaufort B reçoit à 15 h à Roger Serreau le leader le Foyer de Trélazé B.

3e division.

Corné qui devrait jouer à l’étage supérieur la saison prochaine termine à domicile contre Cantenay Epinard B. Beaufort C rend visite à Montreuil Bellay, SaintMathMénitré jouera à la maison face à Jumelles.

4e division.

Brion joue une partie très importante chez la réserve de Durtal, un succès est indispensable aux hommes du président Nay pour conserver une 2e place synonyme de montée en 3e division. Derby entre Mazé B et SaintMathMénitré.

5e division.

Beaufort D Noyant C, Corné B Val Baugeois B et Vernoil Vernantes C Brion B.