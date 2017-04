Beaufort Cyclotourisme: les 200 km Audax des Randonneurs du Val d’Authion

0

80 cyclos du Maine et Loire et des départements limitrophes, ont pris le départ d’un brevet Audax de 200 km. Cette épreuve n’est pas une compétition avec classement, d’ailleurs la devise de l’U.A.F. (Union des Audax Français) qui gère ces brevets est : partir ensemble revenir ensemble. Les 80 cyclos ont sillonné les routes du département et de Loire Atlantique sur un parcours tracé par les Randonneurs du Val d’Authion (RVA).

Retour un peu plus en détail sur l'Audax 2017 dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest.