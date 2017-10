Beaufort Cross de l'US Beaufort samedi à Brion

0

Brion. Sur un parcours magnifique en sous-bois jeunes et moins jeunes s’en donneront à cœur joie le temps d’un après-midi.

Le programme : course éveil athlé à 14 h 30, poussins à 15 h, benjamins et benjamines à 15 h 30, minimes filles et garçons à 15 h 50. La dernière course qui partira à 16 h 30 rassemblera les cadets et cadettes ainsi que les parents licenciés et non licenciés.

À la fin des épreuves remise de récompenses suivies du verre de l’amitié.

Pour tout renseignement, contacter Thomas Daburon (président de 'USBA) 06 52 68 00 38 ou contact@beaufort-athletisme.fr