Beaufort Coupe de l'Atlantique : US Beaufort - Olympique Saumur en nocturne

Samedi à 20 heures, Beaufort reçoit l’Olympique Saumur en 8e de finale de la coupe de l’Atlantique.

Face à une équipe saumuroise engagée sur les deux tableaux ce week-end (coupes Atlantique et Anjou), Beaufort aura besoin de tous ses supporters pour bousculer une équipe qui évolue dans le haut du classement de DH.

Dimanche, trois matches de championnat en retard. En 3e division, Corné A (2e) se déplace à Angers SCA C (5e) ; au match aller l’USC l’avait emporté sur son terrain 8-2. En 4e division, choc du haut de classement : Brion (2e) reçoit Angers Croix Blanche C (2e) ; battus à l’aller 3-1, les hommes du Nay voudront inverser le score dimanche à partir de 15 heures au stade des Huberdeaux. En 5e division Seiches C reçoit Corné B.

Eric Coveau président de l'US Beaufort espère une belle affluence lors de ce 8e de finale

Il évoque aussi sur un possible rapprochement avec son voisin Mazé. Participez à notre sondage ici

Dans le Courrier de l'Ouest de samedi.