Beaufort Challenge des invités Lachaize : Chancelades et Onillon vainqueurs

Le challenge des invités trois contre trois s’est déroulé ce samedi 25 mars à la société Les Marillères de Beaufort en Vallée. 25 équipes se sont rencontrées et la finale est remportée par celle de Jean Luc Lachaize, Hubert Chancelades et Gilles Onillon par un score de 12 points à 8 face à l’équipe de Lionel Desaunay, Gérard Pirronneau et Marcel Guilot. L’équipe de Gaël Livet se classera troisième et celle de Jean Claude Cadeau sera quatrième.

Le challenge Roger Vest démarrera le 3 avril prochain.