Beaufort Catherine Thomas Pesqueux a couru pour Handi'namique

Catherine Thomas Pesqueux de l'ESVA Beaufort courait le marathon de la Loire à Saumur aussi pour récolter des fonds pour l'association Handi'namique dont elle est la marraine. Le bilan est plus que positif, avec un chrono en 2'49"20 , moyenne de 15km/h. 700 euros ont été aussi récolté grâce à la générosité des amis, des coureurs du maine et loire qui vont permettre à l'association de financer une partie d'une joelette, fauteuil pour emmener des personnes non valides sur des courses ,des randonnées.

Retour plus en détail sur la course de Catherine dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest.