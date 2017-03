Beaufort Belle performance de Mazé face Brissac (2-2)

0

Retour en images sur les 2 rencontres phares qui se sont disputées dans la Vallée, tout d'abord au stade Roger Serreau de Beaufort la réserve Beaufortaise (2e division) a encaissé un but en premère pèriode sur la seule véritable occasion obtenue par l'EA Baugeois, par la suite Beaufort est parvenu à égaliser ce sera le score final 1-1. Pendant ce temps à Mazé (première division)l'équipe locale a fait souffrir le 2e de son groupe Brissac au point de rejoindre les vetiaires à la pause avec un avantage de 2 buts inscrits par Brandon Bouvier et un joueur de Brissac contre son camp. En 2e pèriode les visiteurs ont poussé sous la pluie et réussi à revenir au score résultat final 2-2. Beaufort (DRH) en déplacement à Orvault a obtenu une courte victoire 1-0 grâce à un but de Floriant Touzé. Résultats des autres équipes fanions Morannes Corné 0-3, StMathMénitré Val Baugeois 0-2, et Brion Paçay Pellerine 1-1.