Beaufort Beaufort reçoit Vieillevigne dimanche à 15 h

En DRH.

Dimanche Beaufort (7e) reçoit Vieillevigne (5e) à l'aller les 2 attaques étaient restées muettes qu'en sera t'il cette fois-ci réponse dimanche vers 17h00

En 1re division.

Mazé (10e) se déplace à SomloireYzernay (7e), l'USM qui semble avoir retrouvé la forme peut espèrer comme à l'aller (1-1) un partage des points.

En 2e division.

Beaufort B (3e) se déplace à Angers Coeur d'Afrique,c'est une belle occasion pour la réserve de retrouver le chemin du succés aller 3-0.

En 3e division.

Corné (2e) reçoit Daumery (8e). Beaufort C (10e) est à la recherche de points il reçoit Noyant (5e). SaintMathMénitré (9e) se déplace à Montreuil Bellay (11e).



En 4e division.

Brion (3e) se rend chez le voisin SaintMathMénitré B (11e) . Mazé B (12e) reçoit Les Rairies (9e).



En 5e division.

3 rencontres au programme, Brion B Seiches C, Blou Beaufort D et Vivy C Corné B