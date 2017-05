Beaufort Beaufort reçoit le leader Murs à 15 heures

0

Dimanche l'US Beaufort en Vallée reçoit le leader de u groupe B de DRH Murs Erigné, une belle occasion pour les hommes de Vincent Bailloux de conclure de belle manière une bonne saison avec cette équipe très jeune. Beaufort a assuré son maintien depuis déjà plusieurs journées et réalisé en même temps un très bon parcours en coupe. En lever de rideau à 13 l'équipe C en net regain de forme jouera contre Val Baugeois, avec en vue un maintien en 3e division. Les équipes 2 et 4 seront en déplacement à Angers NDC B et Varennes Villebernier C. Mazé qui sera entraîné la saison prochaine par Greg Barré, reçoit à 15h Martigné Layon, la réserve rendra visite à La Croix Blanche. Corné A et B se rendront respectivement à Villevéque Soucelle et Jumelles B. Brion A reçoit EA Baugeois B et la réserve en lever de rideau sera opposée àaux Rairies B. SaintMathMénitré A se rend à la Bayard Saumur B la réserve reçoit Durtal B