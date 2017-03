Beaufort Beaufort reçoit Brétignolles dimanche à 15 heures

0

En DRH.

Dimanche Beaufort (7e) reçoit Les Vendéens de Brétignolles (3e), défaits d’un petit but 2-1 à l’aller les locaux auront à cœur d’inverser le score.

En 1re division.

À l’aller le derby entre Mazé (11e) et Longué (3e) n’avait pas désigné de vainqueur, cette fois-ci les Longuéens auront l’avantage du terrain et du classement.

En 2e division.

Beaufort B (2e) se déplace à Saint Sylvain (11e), vainqueur de la première manche 2-1 les joueurs de Mathieu Breton viseront un nouveau succès.

En 3e division.

Corné (2e) qui vient de subir un lourd revers au SCA Angers, reçoit Seiches B (11e), match sous le signe de la revanche Corné a concédé la première manche 4-2. Beaufort C (9e) reçoit La Bayard Saumur B (9e) les Beaufortais voudraient faire aussi bien qu’à l’aller victoire 2-0. SaintMathMénitré (7e) reçoit Noyant (5e) aller 1-5.

En 4e division.

Brion (3e) en pleine forme s’en va défier le leader Angers FC, au match à aller au stade des Hurdeaux la JSB s’était imposée 4-1. Mazé B (11e) reçoit Baugé B (6e) aller 0-4, Angers Croix Blanche C reçoit SaintMathMénitré B (12e) aller 9-2.

En 5e division.

Allonnes Brain C Beaufort D, Corné B Andard Brain, C, Val Baugeois B Brion B