Beaufort Beaufort Mazé et Brion jouent à domicile dimanche.

Le championnat reprend ses droits dimanche avec la 10e journée de championnat. En DRH Beaufort (5e) reçoit la lanterne rouge Aizenay (12e) après une qualification pour les 8e de finale de la coupe de l’Anjou obtenue 4-2 en terre Choletaise, l’USB voudra engranger un 2e succès en 2017. En première division, Mazé (11e) a une belle opportunité de bien débuter l’année à domicile face à Murs Erigné B (12e). En 2e division Beaufort B qui a fini l’année en trombe (3e) se rend à l’AS Saint Bathélémy (6e). En 3e division, derby entre Beaufort C (7e) et SaintMathMénitré (8e), Corné (2e) rend visite à la lanterne rouge Tiercé C. En 4e division, SaintMathMénitré (12e) et Brion (5e) reçoivent respectivement l’EA Baugeois B (9e) et Auverse Mouliherne B (10e). En 5e division 2 rencontres Jarzé Corné B et Brion B Vivy B.