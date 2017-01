Beaufort Beaufort doit se relancer face aux Lucs-sur-Boulogne

0

Beaufort (8e en DRH) a connu une belle déconvenue il y a 15 jours face à lanterne rouge, revers 4-1. Bis répétita, les Beaufortais reçoivent dimanche à nouveau le 12e, cette fois-ci Les Lucs Sur Boulogne, vainqueur 3-0 à l'aller l'USB sera cette fois-ci sur ses gardes. En premiére division, Mazé (11e) reçoit le leader Doué La Fontaine, battus à l'aller 5-2, Mazé devra réaliser un belle prestation pour pretendre à quelquechose.

Beaufort B en quéte de revanche à Auverse.

En 2e division Beaufort (3e) se rend à Auverse (10e) avec l'espoir d'inverser le score du match aller, défaite 2-0. Depuis ce revers les Beaufortais ont enchainé 7 victoires et un nul. En 3e division, Corné (2e) rend visite à la réserve de Saint Sylvain (7e), les hommes du président Marteau se sont imposé 5-1 à l'aller. Beaufort C (8e) reçoit Neuillé (2e) qui a remporté la première rencontre 6-1. Le derby Gennes Les Rosiers (10e) SaintMathMénitré (7e) s'était soldée par un court succes 2-1 de SaintMathMénitré à l'aller, qu'en sera t'il cette fois-ci, réponse vers 17h00. En 4e division, a domicile Brion (4e) voudra confirmer sa victoire l'aller 3-0 face à Mazé B (11e). SaintMathMénitré B (12e) reçoit Fougeré (5e) aller 1-5. Trois rencontres en 5e division, Fougeré B Beaufort D, Les Rairies B Corné B et Andard Brain C Brion B.