Beaufort Beaufort bat Tiercé 1-0 en coupe de l'Anjou

Dimanche l'US Beaufort a obtenu sa qualification pour les quart de finale de la coupe de l'Anjou face à Tiercé Cheffes. Les locaux ont inscrit l'unique but de la rencontre juste avant la pause par Florian Touzé, plus rien ne sera inscrit par la suite et voici les Beaufortais très concernés par le prochain tirage des quart de finale de la coupe de l'Anjou.

Vincent BAILLOUX (entraîneur de l’US Beaufort-en-Vallée) : « Cela fait quatre matchs que l’on joue moins bien, mais que l’on gagne. Nous sommes plus solide derrière et nos jeunes s’aguerrissent devant et sont plus efficaces. Dans cette compétition, nous prenons les matchs les uns après les autres. Il faut se faire plaisir et jouer sans pression. Cette compétition est intéressante, car on peut jouer des clubs de DH. »