Beaufort Beaufort B Saint-MathMénitré et Corné jouent à domicile

En DRH l'US Beaufort a eu un coup de mou dimanche dernier à domicile, défaite 4-1 contre Aizenay, les hommes du président Coveau tenteront de réagir ce dimanche chez le 2e Murs Erigné, mais le match s'annonce très compliqué. En première division, Mazé a manqué le coche dimanche à domicile face à lanterne rouge (0-0), l'USM s'en ira défier Martigné ES Layon (4e). En 2e division, Beaufort B(3e) reçoit à 15h00 Angers NDC (5e), rencontre indécise face à une équipe Angevine qui a gagné 2 rencontres en déplacement.

Corné Villevèque Soucelles rencontre choc.

En 3e division, choc au stade Daniel Rouger, l'US Corné 2e de son groupe reçoit le leader invaincu Villevéque Soucelles, en cas de victoire les locaux se rapprocheraient un peu plus de la tête du classement. Beaufort C (8e) se rend à Val Baugeois Bauné (4e), SaintMathMénitré (7e) reçoit la Bayard Saumur B (11e). En 4e division 2 matchs des extrèmes, Mazé D (11e) Angers Croix Blanche C (1er) et Durtal B (1er) SaintMathMénitré (12e), Brion (4e) ne voudra pas revenir bredouille de l'EA Baugeois B (9e). 3 rencontres en 5e division Beaufort D Vrennes Villebernier C, Corné B Jumelles B et Les Rairies B Brion B.