Beaufort Beaufort B et C connaissent leurs adversaires

Fin du suspense pour les équipes 2 et 3 de l'US Beaufort en Anjou, les groupes ont été officiellement publiés par le district. La réserve évoluera dans le groupe B de 2e division et l'équipe 3 dans le groupe B de 3e division. Ces 2 équipes auront fort à faire avec de nombreux derbys en perspective. Beaufort B sera en compagnie de US Mazé 1ES Varennes-Villebernier 1, UF Allonnes-Brain 1, US Corné 1, AS Vivy-Neuillé 1, Angers Croix Blanche 2, Angers Vaillante 2, Auverse-Mouliherne1, EA Baugeois 1, AS St Sylvain d'Anjou 1, Vernoil-Vernantes 1. Beaufort C jouera contre ASVR Ambillou 1, ASC St Barthélémy 1, JS Brion 1, FC Louet Juignéen 1, Eglantine Trélazé 2, ES Andard Brain 2, ES Aubance Brissac 2, Gennes Les Rosiers 1, AS Jumelles 1, ASD Noyantais 1, FC St Math-Ménitré 1.