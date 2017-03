Beaufort Beaufort B EA Baugeois et Mazé Brissac, deux rencontres à suivre

0

DRH.

Dimanche l'équipe fanion de Beaufort (6e) aimerait bien confirmer le succes du match aller (4-3) en terre Nantaise à Orvault (10e).

1ere division.

Le succes obtenu dimanche dernier à Longué sera t'il le nouveau départ de l'US Mazé (10e) qui reçoit à 15h00 le 2e de son groupe Brissac qui s'était très largement imposé à l'aller 8-0.

2e division.

Vainqueur de la première manche du derby 3-0 en terre Baugeoise, la réserve de Beaufort (2e) qui reste sur un surprenant revers à Saint Sylvain n'aura pas la partie facile face à l'EA Baugeois (5e), début de rencontre à 15h00 au stade Roger Serreau.

3e division.

Beaufort C (10e) est à la recherche d'une victoire, les hommes de Nicolas Boré ne seront toutefois pas à la noce chez le leader invaincu Brain Allonnes, aller 2-1. SaintMathMénitré (8e) reçoit Val Baugeois (3e) aller 2-2, Morannes (7e) reçoit Corné (2e) aller 0-2.

4e division.

Durtal B (2e) reçoit Mazé B (11e) aller 3-0, Brion (3e) retrouve son stade des Huberdeaux et voudra s'imposer face à Parçay Pellerine (8e) aller 3-0. Les Rairies B (9e) SaintMathMénitré B (12e) aller 5-0.

5e division.

3 rencontres au menu, Beaufort D EA Baugeois C, Corné B Durtal C et Noyant C Brion B.