Beaufort-en-Vallée Un week-end qui a souri aux footballeurs beaufortais

0

En DRH, Beaufort revient de Loire-Divatte avec un précieux succès (1-0) en poche (but de Benjamin Beau). Cette victoire permet aux Beaufortais de se donner un peu d'air au classement (7e et 4 points d'avance sur le 11e).

En Première division, à domicile, Mazé partage les points (1-1) avec Pomjeannais. Dixième au classement, l'USM distance d'un petit point Varennes-Villebernier.

En 2e division, la rencontre au sommet du groupe B a largement tourné à l'avantage de Beaufort (B) face à Durtal. Mené 1-0 dès la 30e seconde de jeu, Beaufort a ensuite bien réagi et inversé le score avant la pause par Louis Bonnin (39e) et Eric Biotteau (41e sur penalty). Les joueurs de Mathieu Breton (entraîneur et coach de l'équipe) ont repris la seconde période pied au plancher. Jérémy Hardouin, après avoir subtilisé le ballon à son défenseur, a inscrit un but sur une somptueuse frappe des 30 mètres (61e). Yohann Raveneau clôture la marque (70e) pour un 4-1 de très belle facture. Au classement, Beaufort occupe seul la 2e place.

En 3e division, SaintMathMénitré a réalisé un petit exploit en obtenant le nul (1-1) chez le leader Allonnes-Brain qui n'avait encore concédé aucun point. Beaufort (C) obtient un bon match nul à Jumelles (0-0). Corné a dérapé du côté d'Angers SCA B : malgré le revers (5-1), l'USC occupe toujours la 2e place au classement.

En 4e division, Brion s'est imposé à domicile (2-1) face à La Croix Blanche Angers (C) : un succes qui permet aux Brionnais d'occuper la 3e place pas très loin des leaders. Auverse-Mouliherne (B) - Mazé (B) : 1-1. SaintMathMénitré (B) - Angers FC : 0-2.

En 5e division, Beaufort D - Auverse Mouliherne C (1-2), Jumelles B Brion B (3-0) et Seiche C Corné B (2-1).