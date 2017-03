Beaufort Beaufort A B et C s'imposent

0

DRH.

Beaufort aligne une équipe remaniée et rajeunie au coup d'envoi de sa rencontre face à Vieillevigne. Mais cela ne freine pas les ardeurs des locaux qui inscrivent le but de la victoire par Dimitri Blaisonneau (72e), et voici Beaufort à la 4e place du groupe B à 5 journées de la fin du championnat.

Première division.

Mazé s'est incliné 2-0 à SomaloireYzernay, un coup d'arrêt qui laisse l'USM à la 10e place de son groupe.

Deuxième division.

La réserve de Beaufort a soufert chez la lanterne rouge Angers Coeur d'Afrique mais a fini par l'emporter 4-3, Beaufort se maintien à la 3e place de son groupe.

Troisième division.

Corné a maitrisé son sujet face à son visiteurs Morannes, mais aurait dû l'emporter beaucoup plus largement, score final 3-0 buteurs Thibault Lemeunier (2) et Abdillah Madi Charif, Corné est 2e en compagnie de Angers SCA B. Beaufort C obtient un précieux succés4-2 à domicile face à Noyant. SaintMathMénitré l'emporte 2-1 à Montreuil Bellay et peut ainsi rejoindre le milieu du classement.

Quatrième division.

Brion s'impose à SaintMathMénitré 1-0, grâce à un but inscrit à la demi-heure de jeu par Matthieu Nay, 3e la JSB est toujours dans la lutte pour la montée. Belle victoire de Mazé B 3-2 contre Les Rairies.

Cinquième division.

Blou Beaufort D 3-0, Brion B menait 2-0 contre Seiches C, buts de Sebastien Garnier et Baptiste Oulaté, mais se fait rejoindre2-2, Brion reste sur un bon bilan de 3 victoires et 2 nuls, Vivy C Corné B 0-3.