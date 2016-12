Beaufort Beau succès du concert de Noël église Notre-Dame dimanche 18 décembre

0

Les Beaufortais étaient au rendez-vous : près de 300 personnes sont venues applaudir la chorale Diapason et leur invitée, la chorale Troglodissimo de Doué-la-Fontaine. En première partie, la chorale Troglodissimo, dirigée par Sophie Rabouint, et accompagnée par ses instrumentistes, a interprété des standards de la chanson française contemporaine. Les belles mélodies de Jean Ferrat, Maxime le Forestier, Zazie, ou encore Ennio Morricone ont ravi les spectateurs, qui ont définitivement été conquis par un dynamique medley de Jean-Jacques Goldman. Diapason a rejoint Troglodissimo, et les 100 choristes, serrés dans le cœur, ont interprété ensemble un "canon des scats" bien enlevé. En deuxième partie, la chorale Diapason et son chef de chœur François Rannou sont restés dans la même ambiance, avec deux chansons contemporaines, puis ont proposé au public des pièces classiques religieuses parmi lesquelles le célèbre "Salve Regina" de Francis Poulenc, et "Heliseb väljadel", écrite par un compositeur estonien, Urmas Sisask. Enfin, ils ont chanté Noël, en interprétant plusieurs noëls traditionnels français, puis ont terminé par le célèbre "Stille Nacht" (Douce Nuit). Le public s’est mis "au diapason" en chantant, dirigé par François Rannou, les couplets de la version française avec les choristes. La présidente, Françoise Busson, a chaleureusement remercié les spectateurs et leur a donné rendez-vous le 14 mai prochain, dans les Halles, pour le traditionnel "Printemps de Diapason".