Football Deux belles affiches à Beaufort et Corné ce dimanche

Retour au championnat dimanche prochain

A15 heures en DRH : l'US Beaufort reçoit Mouilleron le Captif.

Battus lors de la première journée par Tiercé les hommes du président Coveau voudront ouvrir leur compteur points.

En 2e division, beau derby entre l'US Corné et l'EA Baugeois, Beaufort B et Mazé rendront visite respectivement à Angers Vaillante B et Allonnes Brain

En 3e division, Beaufort C reçoit Jumelles et SaintMathMénitré, net vainqueur lors de la première journée, se rend à Andard Brain B.

La JSB Brion face à Brissac B voudra, elle, réaliser de belles choses devant ses supporters.

En 4e division, SaintMathMénitré B se rend à Saint-Gemmes-sur-Loire B et Corné B reçoit Longuenée C.