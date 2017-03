0

Le tennis Club Authion organise un tournoi qui débutera le 24 mars prochain et qui se déroulera sur 15 jours jusqu'au samedi 8 avril.

Tous les licenciés de tennis peuvent s'y inscrire de non Classé à 15 pour les femmes et de Non Classé à 0 pour les hommes.

Le club sera également ouvert au public durant ces 15 jours. De beaux matchs en perspective les finales se dérouleront le 8 avril.