Beaucouzé Une permière Course du végétal disputée dimanche

L'idée est conjointe des patrons de Terra Botanica et d'Atoll. En quelques mois, ils ont fait confiance à La Trace, association de Cantenay-Epinard, pour inventer une course nature entre le parc du végétal et le centre commercial de Beaucouzé. Cette "Course du végétal", première du nom, se disputera ce dimanche 23 avril, et empruntera, aux dires des organisateurs, des lieux "magiques et inédits", entre les deux sites connus de tous les Angevins. La course (10km) s'élancera à 10h45 précises. Pour les familles, une randonnée de 8km est aussi programmée, avec des départs échelonnés entre 8h30 et 10h30 (inscriptions encore possible dimanche matin sur place). Par ailleurs, Atoll fête ses 5 ans en proposant aux Angevins un grand feu d'artifice ce vendredi soir 21 avril.

