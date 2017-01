Beaucouzé Tanguy Merceur réussit son pari

0

Parce qu'ils souhaitaient démontrer par l'exemple que valides et handicapés peuvent faire du sport, de la compétition, et même se lancer dans des aventures extrêmes ensemble, Tanguy Merceur et son groupe ont couru de Portsall (Finistère) à Beaucouzé. Près de 400km en une semaine, à raison de 65km de moyenne par jour. Tanguy Merceur, qui va ouvrir un centre de sport adapté à Beaucouzé, était accompagné par Patrick Chapellière, paraplégique responsable de la section hand-bike au club handisport d'Angers, et Arnaud Salvio, non-voyant champion d'Europe de triathlon dans sa catégorie.

