Beaucouzé Speed Burger s'offre un nouveau siège social

Ça roule pour le pionnier de la livraison de burgers. Fondée en 1995, la franchise angevine Speed Burger a réalisé, l’an dernier, 26,19 millions d’euros de chiffre d’affaires, améliorant légèrement son résultat de 2015. L’enseigne emploie désormais 140 personnes au siège et dans ses cinq magasins en propre (Angers, Trélazé, Lille, Dijon et Caen), et anime un réseau de 50 points de vente, qui représente plus de 1 000 emplois en France. Prochain objectif : ouvrir 4 à 5 nouveaux magasins par an d’ici 2022.

Pour accompagner son développement, la société vient d’entamer une nouvelle étape de son histoire en s’offrant un siège social flambant neuf dans la zone franche urbaine de Beaucouzé. "Après 22 ans de location place du Ralliement puis à Beaucouzé, nous voici enfin propriétaires", se réjouit le fondateur Bruno Bourrigault, qui a consenti un investissement de 700 000 euros pour ce bâtiment sur mesure de 540 m².

