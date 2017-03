Beaucouzé Le sport adapté aux handicaps a une adresse

0

Une salle de sport ouvre ce samedi 25 mars à Beaucouzé, au coeur du Village moto. "Cap'Adapt" est son nom. L'objectif de l'entrepreneur, coach sportif spécialisé dans le sport adapté, est d'y recevoir ceux pour qui l'activité physique et sportive est vecteur d'un retour au bien-être, d'un besoin post-médical après un soucis de la vie : accident cardio-vaculaire, paralysie, obésité, vieillissement, etc. Les machines sont adaptées et le programme sportif individualisé.

