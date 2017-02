Baugé-en-Anjou Deux séances ticket culture pendant les vacances d'hiver

0

Durant les vacances d’hiver, les séances ticket culture reviennent avec le film « Monsieur Bout de bois », le mercredi 23 février, à 15h30, au Stella-ciné et « Tourne-vire », un spectacle jeune public de la Cie Nomorpa, le jeudi 23 février, 10h30, à la médiathèque.

Monsieur Bout de bois

« Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui… »

À partir de 3 ans, durée : 40 min.

Tarifs Ticket Culture : 1.50 €/enfant (- de 18 ans) et 3.80 €/adulte accompagnateur

Sans réservation – Ventes sur place au Stella Ciné

Tourne-Vire

« Ce spectacle est un plongeon, au travers de tableaux et de musiques qui nous transportent d’un élément à un autre. Comme son nom l’indique il est impalpable. L’eau, la terre, l’air,…Tourne Vire, est un voyage, une proposition, une ouverture. Il n’y a pas d’histoire avec un début et une fin mais une suite d’allégories où l’on se perd mais surtout où l’on se retrouve. Chaque histoire est unique et différente pour chacun, et existe à l’intérieur de celui qui se la raconte. »

À partir de 6 mois jusqu’à 4 ans, durée : 30 min.

Gratuit mais sur réservation auprès du service médiation culturelle au 02 41 84 12 18 ou delphine.grolleau@baugeenanjou.fr