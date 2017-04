Baugé Une soirée autour de la poésie, du théâtre et de la chanson

0

Dans le cadre de ses activités culturelles, l'Association laïque de Baugé en Anjou en partenariat avec la médiathèque a organisé une soirée lecture où textes, poésies et citations étaient à l'honneur.

Pendant 1h30, près de 50 personnes ont partagé un moment de plaisir. Robert Barthe a capté l'attention de son auditoire avec sa fable "L'aigle et le coq".Les intervenantes de la compagnie "Le geste et la parole" dans des citations et scène de lecture de théâtre, ont été chaleureusement applaudies comme Pierre Jouan de "Apéro poésie" à Cheviré le Rouge.

Driss Mameri dans des intermèdes musicaux a interprêté des chansons de Georges Brassens.