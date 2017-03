Baugé Une difficile dernière journée chez les tennismen de l'Olympique

0

C'était la dernière journée du championnat d'hiver pour les tennismen de l'Olympique baugeois. Seules les dames ont tiré leur épingle du jeu.

Chez les dames

En prérégionale, Françoise Chedhomme, Valérie Angot, Brigitte Ecuyer et Gaëlle Ausseur ont battu les Longuéennes (3-2). Avec 5 victoires pour deux défaites, elles terminent secondes et disputeront les barrages pour une éventuelle accession en régionale 3. En D2, les Baugeoises étaient exemptes. Avec 3 victoires pour deux nuls et une défaite, Marie Odile bouletreau, Laurence Boyeau, Magali Fourché, Pauline Grelier et Sylvie Jamin terminent troisièmes. Claire Eliezer, Hortense Jousset et Brigitte Chauveau se sont inclinées face aux Ponts de cé (4-0). Avec 4 défaites pour 2 nuls, elles finissent à la 7è place.

Chez les hommes

En prérégionale, Jean Bernard Crémois, Cyril Sauvêtre et les jeunes Thomas Pilardeau et Augustin Delaunoy, se sont inclinés devant Ecouflant (4-1). Avec 2 victoires pour 5 défaites, ils terminent 7è. En D3, Richard Gabiller, Grégory Ménard, Jean Pierre Frette et Dimitri Gaignard ont chuté face au second, Feneu (3-2). Avec 5 victoires pour 2 défaites, ils terminent 3è. Erwan Branchereau, Nicolas Gourdon et Karl Ménard ont perdu (3-1) devant Les Rosiers. Avec 7 défaites, ils terminent 8è.