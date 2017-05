0

Les footballeurs de Baugé en Anjou disputeont leur dernière journée de championnat

En D2, l'En Avant Baugeois (EAB), 6è, se déplacera à Saumur (9è) et abordera la rencontre sereinement, le maintien est assuré. Toutefois, il aura pour objectif de préserver son invincibilité en phase retour ( aller 1-1).

En D4, à Vaulandry, l'AS Fougeré-Cheviré (4è) accueillera les Angevins de la Croix Blanche (5è) . Battue (3-2) à l'aller, en prenant sa revanche, elle peut prétendre au podium. Elle suivra le choc au sommet Durtal (3è)-Brion (2è) avec intérêt. L'EAB (6è) recevra Saint Philbert (7è) dans un duel sans enjeu (aller victoire 2-1).

En D5, l'EAB (9è) se déplacera chez le leader, Vivy-Neuillé (aller défaite 4-1). A Vaulandry, Fougeré (8è) affrontera Saint Philbert (6è) dans un duel indécis.(aller défaite (4-1).

Le 27 mai, stade de Beauregard, l'EAB accueillera les finales de coupe et challenge de l'Anjou des U15 et U14F : 15h, finale challenge U15, GJ DouéPuyvaudelnay-GJ May Be Leger; 16h30, finale coupe U14F et 18h, finale U15, SO Cholet- Vaillante Angers.