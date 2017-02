Baugé Un sans faute des footballeurs de Baugé-en-Anjou

0

Après leurs cinglants revers de la journée du 15 janvier, les footballeurs de Baugé en Anjou ont eu une réaction d'orgueil en réussissant un sans faute lors de la première journée de la phase retour.

En DH, les féminines sont revenues de Mouzillon avec une large victoire (4-1).

En D2, l'En Avant baugeois (EAB) en dominant Vernantes (3-0, buts de Thomas, Pika et Mika) a confirmé son succès aller.

En D4, l'EAB est revenu de Mouliherne avec la victoire (2-1, buts de Gaylord Mexmain et Ward Shaheen). L'AS Fougeré-Cheviré (ASFC) s'est imposé (5-0, doublé de Florent Baraize et Kévin Besnardeau, but de Pascal Chapron) comme à l'aller chez la lanterne rouge, Saint Mathurin-Ménitré.

En D5, l'EAB, comme à l'aller, a battu Vernantes (2-1, buts de Mathieu Esnault et Ammar Agha). L'ASFC a dominé (3-2, doublé de Maxime Godineau, but de Rodolphe Lusson) Beaufort.

Les U18F de l'EAB ont signé un nouveau succès face à Jumelles (1-0). Avec 4 victoires pour un nul, elles mènent la course dans leur groupe.