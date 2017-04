Baugé Succès du stage "Baugeois Academy"

0

La 5é édition du stage de football "Baugeois Academy" a connu le succès escompté avec 64 stagiaires (80 étaient inscrits), U7 à U14, un record. Les jeunes licenciés à l'En Avant Baugeois mais venant aussi de Beaufort, Noyant, Angers Croix Blanche et les Les Rairies, encadrés par 11 éducateurs, ont participé sur le site de Beauregard aux activités autour du slogan "S'épanouir et Progresser" avec au programme, éveil, initiation et perfectionnement autour de valeurs centrées sur le respect et la citoyenneté.

