Baugé. Six victoires chez les basketteurs de l'Olympique

Coupes et mise à jour du calendrier chez les basketteurs de l'Olympique Baugeois. Avec 6 victoires pour 2 défaites, les résultats ont été satisfaisants.

Chez les féminines

Les minimes (U15F) ont dominé Les Rosiers-sur-Loire (35-14). En coupe de l'Anjou, les juniors (U20F) se sont qualifiées pour les quarts de finale en s'imposant (63-48) face à Champtocé-sur-Loire. Les loisirs, très collectifs, ont battu Ecouflant (30-14). Repos pour les U9F, U11F et U13F.

Chez les masculins

Les mini-poussins (U9M) ont nettement battu Beaufort-en-Vallée (38-8). Les poussins (U11M) ont alterné adresse et maladresse avant de l'emporter (38-25) devant Angers NDC. Les benjamins (U13M) se sont imposés face à Beaufort-en-Vallée (38-25). En challenge de l'Anjou, les minimes (U15M) n'ont pas bousculé la hiérarchie et se sont inclinés (72-22) face à une formation beaufortaise plus athlétique. Les seniors en manque d'adresse, ont chuté (51-42) devant Saint-Mathurin-sur-Loire.