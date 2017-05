BaugeoisVallée-en-Anjou Rencontre entre prestataires touristiques

0

Les 11 et 12 mai derniers, l’Office de Tourisme Baugeois-Vallée-en-Anjou a organisé une rencontre avec les prestataires touristiques de la nouvelle communauté de communes Baugeois-Vallée.

Depuis mars dernier, l’Office de Tourisme a étendu son champ d’action à l’ensemble de ce nouveau territoire constitué de Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou, Les-Bois-d’Anjou, Mazé-Milon, La-Ménitré, Noyant-Villages et La-Pellerine.

Plus de 200 prestataires touristiques ont ainsi été invités afin de leur présenter cette nouvelle organisation. Durant ces rencontres, Joseph Ergand, président de l’Office de Tourisme et Nicolas Vallet, chargé d’information ont évoqué la présentation du nouveau territoire Baugeois-Vallée, l'organisation touristique, le rôle et les actions de l’Office de Tourisme Intercommunal.

"Les prestataires touristiques présents ont montré un vif intérêt à ces réunions qui ont permis des échanges constructifs, sur leurs attentes et besoins." Explique Nicolas Vallet.

Contact : tourisme.bauge@wanadoo.fr

Plus d'informations, prochainement dans le courrier de l'Ouest éditions Nord-Anjou et Saumur