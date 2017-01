Baugé OB tennis : les féminines sauvent l'honneur

0

Lors de la 4è journée des championnats d'hiver de tennis, seules les dames se sont imposées

Chez les dames

En prérégionale, Françoise Chedhomme, Valérie Angot, Gaëlle Ausseur et Brigitte Ecuyer ont dominé Beaucouzé (5-0)

En D2, Magali Fourché, Laurence Boyeau, Pauline Grelier et Marie Odile Boulêtreau ont signé une belle victoire (4-0) face aux Durtaloises.

Chez les hommes

En Prérégionale, Jean Bernard Crémois (victorieux en simple et en double associé à Cyril), Cyril Sauvêtre et les jeunes Thomas et Lucas Pilardeau ont essuyé une 3è défaite face au TC Lionnais.

En D3, dans un duel au sommet, Richard Gabiller, Frédéric Bezet, Dimitri Gaignard et Grégory Ménard ont chuté (5-0) sur des scores sans appel face à des Angevins du TC, leaders et mieux classés individuellement

Chez les jeunes

En D1, Thomas et Lucas Pilardeau, Erwan Branchereau et Augustin Delaunoy n'ont pas confirmé leur succès (4-0) devant Soulaines en perdant (4-0) face à Avrillé.

En D2, Karl Ménard, Nicolas Baudouin, Tristan Bannier se sont inclinés chez les Angevins de la Baumette (4-0) et de Saint Léonard (3-1).